Dopo Denzel Dumfries, anche Virgil van Dijk ha parlato direttamente dal ritiro della Nazionale olandese, dove sono arrivati anche i connazionali reduci dalla finale di Champions League. Compagni sui quali il difensore del Liverpool si è così espresso: "A giocarsi la finale di Champions League c'erano tre giocatori della nazionale olandese ed è sempre una bella sensazione quando succede. Ovviamente siamo stati tutti vicino a Denzel per consolarlo quando è arrivato in ritiro. Ma allo stesso tempo siamo tutti molto felici per Aké.

Ha disputato una stagione fantastica e vincere il Treble è qualcosa di incredibile che non capita tutti i giorni. Si merita tutto il successo che sta avendo, per questo sia io che la squadra siamo molto felici per lui. Si è meritato il benvenuto che gli abbiamo dedicato".