Dopo il 4-2 tra Olanda e Danimarca, negli studi di NOS è partita l'analisi riguardo alla partita disputata dalla nazionale orange. Tra gli ospiti c'era anche Rafael Van der Vaart, che ha parlato nello specifico della situazione di Wijnaldum. "Andare al Paris Saint-Germain non è stata una scelta felice. Berghuis, ad esempio, ha fatto una buona scelta andando dal Feyenoord all'Ajax", ha commentato Van der Vaart. Tra le opzioni di Wijnaldum la scorsa estate c'era anche l'Inter, ma l'accordo è saltato sia per l'intervento del PSG sia per i problemi economici del club nerazzurro.