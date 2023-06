"Sono già stressatissimo, penso di andare a casa a vederla perché qui c'è gente alla quale non importa abbastanza di questa partita. E non vorrei vedere gente che ti mette le pezze mentre guardi la partita chiedendomi cosa faremo tra un mese e mezzo... ". Così Valentino Rossi, dalla pista del Mugello dove sono in corso le prove del Gran Premio d'Italia, spiega i suoi sentimenti a poche ore dalla sfida di Istanbul tra la sua Inter e il Manchester City.