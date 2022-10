Che conseguenze potrebbe avere la precoce eliminazione dalla Champions League sui giocatori del Barcellona? A precisa domanda, Gennaro Gattuso, tecnico del Valencia, domani avversario dei catalani, non ha saputo dare una risposta certa: "Non lo so, mi piace parlare della mia squadra: ho già molti problemi, quindi non posso pensare anche allo spogliatoio del Barça - le sue parole -. Stiamo vedendo due Barça diversi. Nella Liga ha segnato tanti gol e giocato un calcio incredibile, in Europa è stato diverso. È una squadra di valore, con tanti giovani di grande qualità e penso che sarà difficile da affrontare".