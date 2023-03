Intervenuto nel corso di 'Radio anch'io-Sport' su Rai Radio Uno per presentare il suo nuovo libro ''Soldi contro idee, come cambia il calcio fuori dal campo', Michele Uva, dirigente sportivo italiano e direttore di 'Football & Social Responsibility" della UEFA, tocca l'annosa questione degli stadi moderni che in Italia tardano ad arrivare: "L'approccio del tifoso che va allo stadio è cambiato; c'è bisogno di un grande evento per rinnovarli, ma non necessariamente. E' una questione di cultura, ma mi sembra che qualcosa si sta muovendo.