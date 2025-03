Si avvicina l'appuntamento con la Nations League anche per l'Ungheria, impegnata nel doppio confronto contro la Turchia il 20 e 23 marzo. Con un'attenzione speciale su un giocatore in particolare della selezione di Vincenzo Montella: "Quando sta bene, Calhanoglu è tra i trascinatori anche all'Inter, che è uno squadrone con un sacco di campioni - le parole del ct dei magiari Marco Rossi a Tuttomercatoweb.com -. La qualità e la continuità di Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan in mezzo al campo è un fattore importante per i nerazzurri. Calhanoglu si è evoluto tatticamente, da play sta trovando una dimensione rilevantissima di caratura internazionale. Non lo scopro io, penso che sia uno dei migliori centrocampisti al mondo in questo momento. Sappiamo che dobbiamo limitarlo, come dovremo limitare altri. Lì in mezzo c'è Kökçü che gioca nel Benfica, non propriamente l'ultimo arrivato, per esempio".