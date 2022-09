L'Italia Under 21 di Paolo Nicolato perde in amichevole contro i pari età dell'Inghilterra nel match disputato allo stadio Adriatico di Pescara. Decide una doppietta nei primi 5 minuti di Brewster. Spazio nel finale di gara per Bellanova: il nerazzurro, partito dalla panchina, è subentrato al minuto 68, rimpiazzando Cambiaso. Solo panchina per Pirola.