Alle 18.30 torna in campo la Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata, attesa a Stavanger dalla Norvegia per la gara valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. Per la sfida contro gli scandinavi, il ct azzurro pesca a piene mani tra i prodotti del vivaio dell'Inter, visto che partiranno titolari Mattia Zanotti, Lorenzo Pirola che sarà anche capitano, Giovanni Fabbian, Willy Gnonto e Francesco Pio Esposito.