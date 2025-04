Pasqua particolare per tutti i tifosi interisti. La squadra di Simone Inzaghi scenderà infatti in campo a Bologna in una partita molto importante in ottica Scudetto. Sarà dunque un giorno di festa ma anche di passione per i colori nerazzurri, nella speranza che si possa festeggiare anche per quello che avverrà sul campo.

Intanto la redazione di FcInterNews.it augura a tutti i suoi fedeli lettori una Pasqua serena e, si spera, gioiosa fino alla mezzanotte.