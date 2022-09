Il tifoso nerazzurro Nicolò Melli, cestista e capitano dell'Olimpia Milano impegnato nell'Europeo con l'Italbasket, è stato omaggiato dalla società con una maglia personalizzata, regalo che è valsa anche l'occasione per mandare un messaggio a squadra e tifosi: "Un saluto a tutti, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per il campionato e la Champions League. Spero di venire a vedervi presto allo stadio".