Domanda molto filosofica oggi nel corso della conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Genoa-Inter. All'allenatore nerazzurro è stato chiesto se preferirebbe tornare a giocare una finale di Champions League senza la certezza di vincere oppure conquistare un altro Scudetto. E il tecnico piacentino, con il sorriso, ha risposto così: "Ho provato anch'io a dare una risposta e non te la so dare. Abbiamo vissuto delle grandissime emozioni, a partire da Istanbul fino all'ultimo campionato vinto in quel modo. Il tributo della nostra gente è stato di grandissima emozione. Speriamo di lavorare come abbiamo fatto in questi anni e di dare altre soddisfazioni. Sono orgoglioso di quel che abbiamo fatto, ma non è semplice rispondere".