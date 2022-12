In occasione dell'amichevole Sassuolo-Inter, in programma giovedì 29 dicembre alle ore 17 al Mapei Stadium, si terrà una bellissima iniziativa in favore dell’Ospedale della cittadina emiliana. Come annuncia il club neroverde, infatti, per ogni biglietto venduto verrà donato un euro alla raccolta fondi per l’acquisto di un dispositivo per l’isteroscopia, procedura finalizzata a diagnosticare e trattare diverse condizioni patologiche femminili.