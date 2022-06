Anche Renzo Ulivieri prende parola dopo il ritorno di Lukaku all'Inter, ormai assodato. "Minestra riscaldata? No, è un giocatore di grande valore, che ha fatto vincere lo scudetto all’Inter l’anno scorso. Lukaku è tanta roba e quest’anno l’assenza si è sentita nonostante Inzaghi abbia anche cambiato gioco. Se ritorna è un vantaggio. Milan ancora favorito per lo scudetto? Avevo indicato Inter e Napoli come le squadre più solide. Dentro il Milan invece c’era poesia. Ha vinto la poesia e a me non è dispiaciuto perché questo aspetto non va disperso".