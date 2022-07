Samir Ujkani, portiere che l'anno scorso ha militato nell' Empoli , è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del suo ex compagno di squadra, Kristjan Asllani , passato in questa finestra di mercato all'Inter.

"Quando l’ho visto allenarsi con la Primavera ho capito subito che era molto forte. Sono molto contento che abbia fatto questo passo verso l’Inter. Giusto sia andato all’Inter, per giocare ad un alto livello e confrontarsi coi campioni. La qualità ce l’ha, ha solo bisogno di entrare nel sistema di gioco. Spero che per lui vada bene. Per me lui è il nuovo Pirlo del calcio italiano. Poteva diventare un calciatore azzurro? Mi dispiace per l’Italia ma per l’Albania è un gioiello. Ha tutto per diventare un fenomeno”.