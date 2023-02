Nuova avventura professionale per l'ex Inter, Mauro Zarate che decide di tornare in Italia. L'ex attaccante nerazzurro, svincolatosi dal Platense, si rimette in gioco nel Bel Paese e riparte dalla Serie B: Maurito è sbarcato al Cosensa di Viali, dove resterà fino al 30 giugno e prenderà il posto di Joaquín Larrivey, che ha rescisso il contratto e potrebbe trasferirsi al Südtirol. "La Società Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo per l’ingaggio del calciatore Mauro Zarate con accordo valido fino al 30 giugno 2023" si legge nel comunicato della società calabrese.