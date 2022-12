(ANSA-AFP) - DOHA, 10 DIC - Louis Van Gaal ha confermato, al termine della sfida di ieri sera persa ai rigori contro l'Argentina e valida per i quarti dei Mondiali di calcio, che lascerà il proprio incarico di ct dell'Olanda. "Non continuerò come allenatore della selezione olandese, è stata la mia ultima partita per il mio terzo mandato", ha detto Van Gaal, in una conferenza stampa.