Scossone in Inghilterra: Thomas Tuchel non è più l’allenatore del Chelsea. Fatale per il tecnico la sconfitta di ieri contro la Dinamo Zagabria, oltre che un inizio traballante in Premier League che ha portato la nuova dirigenza a una scelta drastica a poco meno di un mese dall’inizio della stagione.

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022