La Nazionale olandese di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij guarda già al domani. Con un ritorno al passato: sarà infatti Ronald Koeman il nuovo ct degli Oranje, in sostituzione di Louis van Gaal. Per Rambo sarà un comeback dopo aver guidato la Nazionale del suo Paese dal 2018 al 2020. L'annuncio lo dà lui stesso tramite Twitter: "Orgoglioso di annunciare che dopo i Mondiali ricoprirò ancora una volta il ruolo di allenatore della nazionale olandese. Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida, per raggiungere insieme nuovi successi", le sue parole. L'avvicendamento avverrà dopo i Mondiali in Qatar.