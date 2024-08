Drutex, azienda polacca attiva in Europa nel mercato dei serramenti nella produzione di finestre, porte e sistemi oscuranti, è il nuovo Official Partner di FC Internazionale Milano per le prossime due stagioni. Questa collaborazione unisce l’avanguardia dell’innovazione di Drutex con l’eccellenza del Club nerazzurro sia in campo che fuori. Con quasi quarant'anni di esperienza nella realizzazione di finestre, porte e sistemi oscuranti, Drutex è un marchio riconosciuto in tutto il mondo per l’alto livello di avanzamento tecnologico nel settore, che permette al brand di dare origine a nuove tendenze sui mercati internazionali. Con una rete di oltre 4mila partner commerciali in tutto il mondo e una distribuzione di 40 paesi in sei continenti, Drutex condivide con l’Inter il blasone internazionale, i valori di eccellenza, innovazione e ricerca della migliore performance nel proprio ambito. Questa collaborazione consentirà all’azienda di consolidare la propria presenza nel mondo del calcio, unendosi ad uno dei Club d’élite in Italia e in Europa, e di ampliare la propria brand awarness, sfruttando l’ampia visibilità del Club e la sua fanbase internazionale. Questo accordo permetterà inoltre a Drutex di rafforzare la propria posizione in Italia, uno dei mercati di esportazione strategicamente più importanti.

“Siamo lieti che Drutex, un marchio globale con un’importante presenza nel mercato italiano, sia entrato a far parte della nostra famiglia di partner - le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano -. Questa collaborazione combina l'innovazione all'avanguardia di Drutex con l'eccellenza del Club nerazzurro sia dentro che fuori dal campo e si basa sulle stesse fondamenta: affidabilità, ricerca della migliore performance e investimenti nell'assoluta qualità. Questi valori si adattano perfettamente sia alla filosofia di Drutex che a quella del nostro Club, e questo è un ottimo punto di partenza per il successo di questa partnership”.

“Dopo il successo della campagna di marketing 'Drutex Windows - La scelta dei campioni', in cui i nostri ambasciatori erano capitani di fama mondiale delle nazionali di calcio polacca, italiana e tedesca, abbiamo deciso di intraprendere ulteriori attività legate al calcio. Il titolo di Official Partner dell'Inter, l'attuale Campione d'Italia, un Club con quasi 120 anni di storia, conosciuto non solo in Europa ma anche in tutto il mondo, dimostra non solo quanto sia importante per noi il mercato italiano, ma anche quanto sia forte DRUTEX. Siamo l'unica azienda del settore che da anni porta avanti un marketing così prestigioso e su larga scala del proprio marchio. E non è ancora detta l'ultima parola”, ha dichiarato Leszek Gierszewski, Presidente e fondatore di DRUTEX SA.