"Ho fatto la storia in Europa, adesso è il momento di fare la storia in Arabia Saudita". Sono le prime parole che Roberto Mancini ha utilizzato per darsi la carica in vista del nuovo ruolo di commissario tecnico della Nazionale saudita.

شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر 🇸🇦 pic.twitter.com/AhJzClKsyf — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 27, 2023