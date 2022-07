È fatta per il passaggio di Andi Hoti tra le file del Friburgo. Dopo i rumors dei giorni scorsi, il classe 2003 si trasferisce in prestito al club tedesco. Ad ufficializzare la nuova esperienza professionale è lo stesso giocatore tramite i personali canali social: "Felice della mia nuova sfida al Friburgo. Grazie mille alla mia famiglia e al mio entourage per il supporto" si legge su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae sorridente con la nuova maglia.