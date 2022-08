Adesso è ufficiale: Brasile-Argentina, gara valida per le qualificazione a Qatar 2022, non verrà più recuperata. Il match era stato interrotto lo scorso 5 settembre 2021 per il mancato rispetto delle norme anti-Covid 19 e inizialmente l’idea era quella di farlo recuperare. Oggi, invece, l’AFA, la Federcalcio Argentina, ha comunicato la definitiva sospensione del match. La Federazione pagherà un’ammenda di 150mila franchi, con la condizionale per due anni. Nella data in cui sarebbe dovuta recuperare la sfida, ovvero il 22 settembre, la Nazionale argentina disputerà un’amichevole. L’accordo è stato trovato nelle scorse ore con la collaborazione della FIFA e della CBF, la Federcalcio brasiliana.