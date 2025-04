Serata al cardiopalma e nel finale amara per la Lazio: è il Bodo/Glimt a volare tra le prime quattro dell'Europa League. Ad un passo dal veder concludere la sua parentesi in Europa League già ai tempi regolamentari, la Lazio fa appello a tutte le forze di cui dispone e dopo aver condotto per quasi tutta la gara in vantaggio per 1-0 grazie alla rete sottoscritta da Castellanos al 21esimo del primo tempo, risultato che non bastava a completare una remuntada fortemente voluta dai ragazzi di Baroni, in pieno recupero Noslin trova il gol del 2-0 che mette in pari l’aggregate e rimanda tutto ai tempi supplementari. Supplementari che Dia graffia immediatamente al 100esimo, ma sul più bello Helmersen rimette tutto in discussione segnando la rete del 3-1 e ancora una volta il giudizio è rimandato. La lotteria dei rigori si apre con un errore di Hauge, primo a calciare. Seguito però da tre errori dei laziali Tchaouna, Noslin e Castellanos che vanificano l’impresa della serata: a poco servono i centri di Dia e Guendouzi ed innocuo risulta l'errore del capitano norvegese Berg, segnano Fet, Sorli e Moe e a conquistare la semifinale è alla fine il Bodo Glimt.

Verdetto finale che arriva ai supplementari anche a Manchester, dove lo United va in doppio vantaggio con Ugarte e Dalot, ma si fa riacciuffare, nella ripresa, dal Lione con i gol di Tolisso e Tagliafico che mettono, come all’andata, su 2-2 il risultato. Negli addizionali è il Lione a dare la svolta al match, ma solo apparentemente perché le reti di Cherki e Lacazette dal dischetto servono solo a illudere i francesi. I Red Devils riescono in una clamorosa impresa: in sette minuti Bruno Fernandes, Mainoo e Maguire ribaltano tutto quando nessuno ci credeva più. Finisce 5-4 una partita che rimarrà scolpita nella storia di Old Trafford: mancuniani in semifinale, Gones a casa in maniera dolorosissima.

Vince e si qualifica l'Athletic Bilbao contro i Rangers, caduti per 2-0 in casa dei baschi.

Stessa sorte per il Tottenham che dopo il pari per 1-1 dell’andata, batte il Francoforte per 1-0 grazie alla rete su rigore di Solanke, gol che basta a vincere il match e conquistare la semifinale.