I Blues infatti, per alleggerire il peso dei nuovi acquisti, lo ha spalmato in contratti da 7-8 anni, non nei canonici 5, pur non infrangendo alcuna regola visto che in Premier League è tutto legale. Ma il fatto di poter ammortizzare il costo di un calciatore in più anni permette alle società inglesi di godere di un vantaggio rispetto ad altri Paesi, per questa ragione sin dal prossimo Comitato Esecutivo in programma il 4 aprile a Lisbona la UEFA interverrà proponendo una nuova normativa (imponendo il quinquennio a tutti i club europei) che, si spera, possa entrare in vigore già in estate.