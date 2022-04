A poco più di una settimana dalla triste esclusione dell'Italia dal Mondiale di Qatar 2022, dopo gli omaggi ai campioni scomparsi di recente quali Diego Armando Maradona e Paolo Rossi, e dopo l'arrivo del trofeo, portato dal ct campione in carica, il francese Didier Deschamps, al Doha Exhibition and Convention Center si è concluso da poco il sorteggio che ha delineato il quadro completo di quello che sarà il primo Mondiale autunnale della storia. Quattro fasce divise in base al ranking, con il Qatar che in qualità di paese ospitante, come di consueto, viene inserito in prima fascia, per otto gironi. Di seguito il sorteggio completo: