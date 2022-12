Tutto pronto al Mapei Stadium, dove tra poco andrà in scena l'ultima amichevole dell'Inter di Simone Inzaghi prima del ritorno in campo in campionato, in programma per il prossimo 4 gennaio contro il Napoli. Ultima amichevole e ultima gara del 2022, anno solare iniziato al meglio dai nerazzurri, vincitori della Supercoppa italiana, sollevata sotto il cielo di San Siro dopo una zampata di Alexis Sanchez all'ultimo respiro che regalava ai padroni di casa il primo dei due titoli vinti nell'anno solare ormai in conclusione. Stagione passata conclusasi con l'amaro in bocca del secondo posto in classifica di Serie A, per i vice-campioni d'Italia è quasi tempo di rincorsa all'ultimo sangue per tentare il tutto per tutto per uno scudetto, attualmente indirizzato verso i partenopei, prossimi avversari dell'Inter. Ma prima di pensare alla squadra di Luciano Spalletti testa al gruppo di Dionisi, tra poco ultimo test probatorio per il restart. Per l'amichevole di questo pomeriggio i nerazzurri indosseranno la seconda maglia, come si nota dalle foto rese pubbliche dal club di Viale della Liberazione attraverso i social.