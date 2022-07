Non solo il commento dell'esito del Gran Premio di Gran Bretagna nelle parole di Leo Turrini per Calciomercato.com . Oltre che sul successo di Carlos Sainz, Turrini si pronuncia anche sul mercato estivo scintillante dell'Inter con un invito alla calma: "Meglio aspettare fino agosto per giudicare, ricordiamoci di un anno fa.Temi cessioni eccellenti? Temo, temo. Però se posso permettermi la storia più interessante del calcio mercato riguarda un mio vicino di casa”.

E a questo propoisto, Turrini parla di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo nel mirino del Paris Saint-Germain: "Deve studiare la cronaca, non la storia!, di Mauro Icardi a Parigi e poi farsi qualche domanda. Non discuto i soldi degli emiri del Qatar, per carità. Ma Icardi sotto la Torre Eiffel ha fatto il turista e infatti adesso si parla di lui come di un possibile obiettivo del Monza, che con tutto il rispetto non è il Real Madrid e manco l’Atletico Madrid. Poi, vabbè, magari Wanda Nara fa un programma su Mediaset, tipo la riedizione di 'Ok il prezzo è giusto'… Quindi, io se fossi Scamacca ci ragionerei su con un briciolo di calma. Alla Nazionale servirebbe un centravanti titolare nel club, non uno che vede da vicino Lionel Messi e Kylian Mbappe”.