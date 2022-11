In queste ore tiene banco in casa Camerun, ma di riflesso anche in casa Inter, il caso legato ad André Onana e alla sua sospensione da parte della Nazionale dopo un diverbio con il ct Rigobert Song. Ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Luigi Turci ha analizzato così la questione: "La partita di Onana è stata fantastica contro la Svizzera, se il diverbio è nato per la sua prestazione allora è assurdo. Lui più degli altri ha dato dimostrazione di voler recuperare la partita, ma senza mai rischiare eccessivamente. Ha solo alzato la sua posizione verso il centrocampo.