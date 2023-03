Onana sempre più importante per l'Inter di Simone Inzaghi che ha trovato nel suo estremo difensore un'arma fondamentale. A proposito del camerunense parla Luigi Turci che a Sportitalia dice: "È un buon portiere, con un'ottima gestione della palla e forte caratterialmente. Dal punto di vista tecnico, a me non piace. Spesso e volentieri gli interventi sono approssimativi. Lo abbiamo visto parare con il petto, a mani basse, come contro il Napoli, su Raspadori. Per quanto sia stato efficace dal punto di vista tecnico è rivedibile. Su tutto il resto sta dando un contributo e sicuramente sta risultando decisivo".