Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha annunciato oggi la rosa dei giocatori selezionati per le sfide di Nations League con Montenegro e Islanda, rispettivamente in programma venerdì 11 e lunedì 14 ottobre. Nella lista dei convocati, ovviamente, è presente capitan Hakan Calhanoglu, che nella scorsa finestra internazionale fu centellinato dall'Aeroplanino per via del problema all'anca accusato dal centrocampista durante Inter-Atalanta.