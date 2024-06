Vincenzo Montella non fa drammi dopo la sconfitta subito all'ultimo respiro dalla sua Turchia contro la Polonia, nell'ultima prova generale verso Euro 2024. "Sinceramente, non sono preoccupato perché abbiamo fatto 22 tiri in porta, il doppio rispetto all'avversario, dobbiamo solo essere più precisi - le parole del ct in conferenza stampa -. Non sono per nulla preoccupato perché arriviamo molto bene negli ultimi 20 metri, in campo c'era il meglio del calcio turco a livello di realizzazioni nei rispettivi campionati. Penso a İrfan Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kilicsoy, Hakan Calhanoglu e Orkun Kokcu".