Hakan Calhanoglu ha guidato il gruppo della Nazionale turca nella prima sessione di allenamento andata in scena oggi, a Istanbul, in vista del doppio impegno di Nations League contro Montenegro e Islanda. I lavori, diretti dal ct Vincenzo Montella, sono iniziati con una fase di riscaldamento in palestra per poi proseguire sul campo con i giocatori che sono stati divisi in due gruppi: defaticante per chi ha giocato ieri con il proprio club, lavoro col pallone per gli altri.

Assenti Merih Demiral (per precauzione), İsmail Yüksek e Mert Günok, oltre a Kerem Aktürkoğlu, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü e Zeki Çelik, che raggiungeranno i compagni nelle prossime ore.