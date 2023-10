Se Stefano Turati oggi gioca in Serie A e difende la porta del Frosinone lo deve anche a due suoi idoli da bambino, entrambi interisti: "E' per Julio Cesar e Samir Handanovic due miti, è per loro che mi sono innamorato di questo ruolo. Poi dico Gianluigi Buffon, una leggenda", ha raccontato l'ex Sassuolo a Tuttomercatoweb.com.