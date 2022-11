Dopo un avvio di stagione scintillante al Brighton, 7 gol e tre assist in 14 presenze, Leandro Trossard è pronto a prendersi il proscenio anche con il Belgio al Mondiale: "Ho segnato contro Liverpool e City, i migliori club d'Europa, sento che il mio status in nazionale è cambiato grazie alle mie prestazioni in Premier League. Finora la stagione è andata molto bene, nelle ultime stagioni ho fatto molti progressi - ha detto l'ex Genk a 7sur7 -. Non credo che le mie possibilità di giocare siano improvvisamente aumentate, non posso fare altro che farmi trovare pronto e vedremo cosa accadrà dopo. Io al posto di Lukaku? Posso sicuramente giocare in un sistema che prevede un falso nove. Nelle ultime partite abbiamo giocato così al Brighton e mi sono trovato bene. Tuttavia, non so se Martinez mi vede come un'alternativa in questa posizione. Io non so come l'allenatore vorrà giocare contro l'Egitto venerdì, avrà già qualcosa in mente e il Mondiale è imminente".