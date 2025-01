Riconoscimenti prestigiosi in casa Inter. In occasione del Gran Galà del 2° Trofeo Italo Galbiati, è stato consegnato un premio a Simone Inzaghi e Piero Ausilio, rispettivamente il il Premio alla carriera Allenatore e il Premio alla carriera Dirigente. La famiglia Galbiati e la commissione organizzatrice del Torneo, nato per onorare il ricordo dello storico allenatore e calciatore, hanno scelto di premiare il tecnico nerazzurro per celebrare gli importanti traguardi raggiunti, in ultimo lo Scudetto vinto nell'ultima stagione di Serie A.

Queste le parole di Simone Inzaghi dopo la consegna del premio: “Volevo ringraziare il Cimiano Calcio e la famiglia Galbiati per questo prestigioso riconoscimento. Mi fa molto piacere e sono onorato di riceverlo. Italo Galbiati l'ho incontrato tante volte da giocatore, ricordo tanti derby quando lui e Capello erano alla Roma e io alla Lazio, era sempre difficilissimo affrontarli. Italo Galbiati è stato un grandissimo uomo di sport e sono onorato di aver ricevuto questo premio. Grazie mille.”