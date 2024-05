La salvezza è lo scudetto del Lecce. La soddisfazione dell'Inter per il ventesimo tricolore è molto simile a quella dei salentini per la permanenza in Serie A, come assicura il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani: "Questo è il nostro scudetto - le parole a Sky Sport -. Sarà bello fare il terzo anno consecutivo in Serie A, per il nostro popolo che riempie sempre il Via del Mare e fa vedere spesso un esodo quando giochiamo in trasferta".