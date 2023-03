L'ex difensore di Inter, Verona e Juventus Roberto Tricella parla ai microfoni di TMW Radio della lotta per la qualificazione in Champions League dando il suo pronostico: "Sono convinto che quella che rischia di più la Champions è il Milan. Penso che la Juventus possa riavere i punti. L’Inter alla fine verranno fuori le qualità. Alla Lazio potrebbe rientrare Ciro Immobile. Si parla tanto del cammino europeo ma secondo me la partita doppia con il Napoli è complicatissima. Uscire dalla Champions League, poi, sarebbe un bel contraccolpo”.