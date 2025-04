"Le gambe te le muove la testa, ma stiamo vedendo in tante altre cose che una vittoria non porta automaticamente altre vittorie. Nessuna squadra fa filotti in questo periodo perché nessuno ce la fa fisicamente". E' l'analisi di Riccardo Trevisani a Pressing dopo Bologna-Inter di ieri pomeriggio.

"Le squadre in questa fase vanno tutte piano, Real e Barcellona hanno vinto entrambe nel recupero - aggiunge -. Le squadre stanno a pezzi ed è un tema che prima o poi andrà trattato da chi organizza il palinsesto calcistico. I problemi non sono neanche gli extra-tornei, il problema è che il campionato dovrebbe essere a 18 squadre e non a 20".

Dubbi, da parte di Trevisani, per quel che riguarda la prova di Colombo come arbitro di Bologna-Inter, soprattutto in relazione alla rimessa battuta dieci metri più avanti dai padroni di casa nella parte finale della gara. "E' il miglior arbitro italiano e lo confermo, ma non ha fatto una grande prestazione".