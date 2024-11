Riccardo Trevisani, interpellato dai colleghi di Televomero, ha parlato così di Inter-Napoli: "Rigore Calhanoglu? Arbitri scarsi in campo e al VAR. Lukaku non ha fatto una brutta partita. Il seguito della partita è stato notevolmente caratterizzato dalle chiacchiere da VAR. Nel novembre 2019 Ancelotti disse 'basta col VAR, devono arbitrare gli arbitri in campo'. Conte oggi ha detto 'basta con gli arbitri, deve arbitrare il VAR'. La realtà è che sono scarsi in campo e scarsi al VAR. Se diamo il ‘liberi tutti’ su ogni intervento si può discutere. Su Calhanoglu per me non è rigore per niente, meno rigore di quello di Politano a Empoli. Ogni volta entriamo in un campo in cui su cento persone, settanta hanno un pensiero e trenta un altro", ha concluso.