Riccardo Trevisani parla a Pressing della partita vista ieri tra Milan e Inter al Meazza. "I difensori hanno fatto un bel favore al Milan. Tomori e Pavlovic hanno fatto una partita incredibile. Tomori l'altroieri poteva andare al Tottenham e gioca bene il derby. Pavlovic gioca addirittura meglio al netto del rigore commesso. A centrocampo l'Inter non ha fatto una grande partita, Calhanoglu tornava dopo un mese, Mkhitaryan non ha fatto bene. Solo Barella ha giocato decentemente. L'Inter ha costruito tantissime palle gol, ma il Milan ha reso l'urto".

Promosso l'innesto di Zalewski. "Ha le doti che non ha Buchanan. Ha fatto tre dribbling, tre assist, ha messo la palla dentro. I cambi hanno inciso oggi. L'uscita di Leao, di Pulisic, a Roma quella di Neres. Hanno inciso abbastanza", dice ancora Trevisani.

Infine un commento sul contatto Pavlovic-Thuram in area rossonera. "Secondo me hanno visto l'intervento di Theo e non l'altro. E' un rigore che si vede col Var, non di campo", afferma.