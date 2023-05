"Abbiamo visto una Champions League di altissimo livello, quattro squadre pronte a tutto per andare in finale. Certo è che una di queste, il Milan, è stata quella che è andata più in difficoltà. Sia per l'ottima prova dell'Inter, sia e soprattutto perché il Milan aveva la penalizzazione dell'assenza di Leao. Chiaramente quando manca il tuo giocatore più forte è un'assenza pesantissima e un problema". Così Riccardo Trevisani a 'Sport Mediaset' su Italia 1 ha analizzato il primo dei due euroderby andato in scena mercoledì.

"L'organico dei rossoneri nel complesso è meno attrezzato rispetto a quello dell'Inter. Qualcuno è stato più severo con il Milan, io do come voto 5,5 perché secondo me le attenuanti ci sono, sia per il valore dell'avversario, sia per l'assenza di Leao. Poi degli errori sono stati fatti, in marcatura su Dzeko e in altre situazioni, però credo che 5,5 sia il voto corretto. Così come 7,5 è il voto corretto da dare all'Inter, che ha effettuato una prova straordinaria e giocato una partita fantastica. La squadra di Inzaghi - ha spiegato il giornalista - ha giocato cattiva, convinta, tecnica, quasi avvelenata sulla partita, dando continuità alle prestazioni di Riyad e al derby di campionato. Il conto dei derby nel 2023 è 6 gol fatti e nessuno subito dalla formazione nerazzurra, che ha messo un piede avanti nella lotta verso la finale. Ma occhio a martedì, perché Leao potrebbe tornare e il Milan ha grande voglia di rivalsa".