"Inter-Benfica è stata una finale di Champions League, vede l'Inter tornare in Portogallo dopo la gara contro il Porto, certamente felice dal punto di vista della qualificazione, non da quello della prestazione, vede un avversario che ha travolto la Juventus nel girone facendole 6 gol in 2 partite, l'ex Joao Mario che sta segnando come un pazzo, è arrivato a 20 gol stagionali e 5 gare consecutive in Champions che fa gol. Il Benfica ha quasi già vinto il campionato portoghese, è una squadra, forte, solida, con un bilancio sano, un avversario quindi da non sottovalutare". Così Riccardo Trevisani, ospite negli studi di 'Sport Mediaset' su Italia 1, commenta il sorteggio dei quarti di finale di Nyon.