Riccardo Trevisani parla a Pressing della scialba prova nerazzurra nel derby di Milano. "Manchester incide mentalmente perché fai una partita così tirata e ti porta via le energie. E poi fisicamente. L'Inter ha dei giocatori su cui ha costruito: Acerbi è dell'88, Mkhitaryan è dell'89. Tre partite in una settimana a quest'età fai fatica ad altissimo livello. Il City stesso ha fatto 2-2 pareggiando alla fine".

"Turnover? Ci sono undici titolari e poi ce ne sono altri undici - prosegue Trevisani - In tutte le squadre. I giocatori non sono tutti uguali. Frattesi, bravissimo, ma non è Barella. Negli ultimi due anni l'Inter ha fatto bene o il campionato o la Champions. Due competizioni assieme non le fa bene nessuno. Anche la Fiorentina ha fatto finale di Conference andando male in campionato lo scorso anno".