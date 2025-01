Consueto confronto per Sport Mediaset XXL tra Riccardo Trevisani e Massimo Callegari sul momento dell'Inter. Pareri discordi su Kristjan Asllani, che per il primo merita ancora fiducia mentre per il secondo no. Sempre Trevisani smentisce il teorema sulle due squadre a disposizione di Simone Inzaghi: "I titolari sono un'altra cosa. Se le riserve abbassano il livello dei titolari abbassano la qualità della rosa".

Se fossero nei panni del tecnico, chi o cosa chiederebbero alla società a gennaio? Callegari risponde proponendo il nome di Lorenzo Lucca, mentre per Trevisani serve "un giocatore che salti l'uomo". Infine, entrambi sono concordi nel dare 7,5 all'Inter sin qui.

