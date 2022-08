A margine dell'incontro tra i vertici AIA e gli organi di informazione, il presidente Alfredo Trentalange ha spiegato ai cronisti i suoi auspici per la stagione 2022-23 in materia arbitrale: "L'anno scorso sono stati rispettati i valori di merito del campionato - le sue parole -. Gli arbitri non devono fare danni, nel senso più sano della competizione; devono essere strumenti di giustizia, che porta la pace che nelle coscienze degli appassionati. Sarà un campionato difficile non solo per la sosta, gli arbitri si stanno preparando anche con una buona dose di umanizzazione. Dietro a un cartellino ci sono delle persone che vanno rispettate, che hanno diritto di sbagliare come i giocatori. Noi dobbiamo spiegare le decisioni, ma non giustificarle come se fossimo una componente di danno del sistema".