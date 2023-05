“Le tre finali delle italiane nelle Coppe europee? Spero di esserci, per godere dello spettacolo che sul campo le nostre squadre si sono meritate". Così Andrea Abodi, ministro dello Sport, ospite del 90° CSIO di Piazza di Siena, in corso sull'ovale di Villa Borghese a Roma.

"Credo sia un allineamento talmente affascinante che valga la pena rappresentare lo sport italiano anche da parte mia - ha aggiunto -. Le tre squadre arrivate in finale e le due in semifinale meritano tutto il nostro apprezzamento. Ci sarà tutto il tifo possibile da parte nostra per le finaliste. In 90 minuti possono succedere tante cose, spero ne succedano di bellissime".

Cambiando discorso, Abodi ha spostato l'attenzione su uno dei temi caldi del momento, la riforma della giustizia sportiva: "Non c'è nessuna intromissione da parte del Governio. Io devo poter garantire il rispetto da un lato dell'autonomia e dall'altro delle titolarità del governo in termini di indirizzo. Lo sport a volte viene riformato perché non sa riformarsi, quindi l'auspicio è che venga fatto ciò che è stato promesso, e sono convinto che questo succederà. Il Governo non ha“l'ambizione di sconfinare poiché ha un supremo rispetto dell'autonomia. La cronaca ci offre spunti di un sistema che ha bisogno di fare qualche riflessione. Sono convinto che questo avverrà nei tempi e nei modi giusti. Noi faremo tutto quello che ci è consentito di fare, né un centimetro in meno né uno in più"