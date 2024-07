Dieci giovani su cui scommettere circa un esordio in un futuro nemmeno troppo lontano in Serie A. La Gazzetta dello Sport stila questo speciale elenco di ragazzi che sin qui si sono messi in luce in questi primi test di preparazione, in cima alla quale c'è l'esterno dell'Inter Matteo Cocchi, autore di un bell'assist nell'amichevole con la Pergolettese per il gol del 2-0 di Eddie Salcedo. Cresciuto nel Reno Molinella, nel bolognese, con un passaggio anche nel vivaio rossoblu, Cocchi ha l’Inter nel destino: nel 2014, a soli 7 anni, vinse un torneo promosso dall’amministrazione comunale bolognese e venne premiato con una maglia originale dell’Inter autografata da Javier Zanetti.

Il suo punto di riferimento, però, gioca sull'altra sponda dei Navigli: “Mi ispiro a Theo Hernandez, nel mio ruolo è il migliore al mondo. Certo, Zanetti è stato uno dei più grandi di sempre, ma giocava a destra”, aveva affermato in un'intervista.