Intervistato da TMW, Vittorio Tosto, ex terzino dell'Empoli, ha parlato anche di Asllani, prospetto 2002 che piace tantissimo all'Inter. "Asllani è pronto, prontissimo per fare il grande salto in una big. Mi sorprende il fatto che non sia già titolare nella sua nazionale perché è un calciatore che ha doti cristalline - ha detto -. Io seguo il settore giovanile dell'Empoli da dieci anni ormai e quindi conosco bene diversi calciatori lì. Mio figlio, ad esempio, è un 2006 che gioca difensore centrale nelle giovanili degli azzurri, è mancino e per caratteristiche potrebbe fare il percorso di Viti. Ma il giovane più pronto è sicuramente Duccio Degli Innocenti, è lui il prossimo Asllani".