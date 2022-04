Oliviero Toscani, celebre fotografo, ha raccontato a Sky Sport i motivi per i quali ha l'Inter nel cuore "Le altre squadre giocano per vincere, l'Inter mi piace perché sorprende facendo succedere cose incredibili tra vittorie e sconfitte - le sue parole -. A volte vince perdendo, altre perde vincendo. Ti fa girare le scatole, ti fa dire 'non è possibile una cosa così'. Poi a me piace il fatto che il club si chiami Internazionale, quindi non è né locale né provinciale. Ronaldo? E' stato un fuoriclasse, ma non mi piacciono i paragoni nello sport che servono per definire chi è stato il migliore di tutti".