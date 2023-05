C'è anche Oliviero Toscani tra gli intervistati di Sky Sport in vista del derby. Il noto fotografo milanese di fede nerazzurra, direttore artistico di alcuni progetti del Biscione come quelli legati al centenario, racconta anche qualche aneddotto, parlando anche del lavorare con Ibrahimovic: "È stato divertente, una stella cometa passata all’Inter. Ha tanto carisma e quelli con il carisma non tutti sono simpatici".

Sul calcio:

"Il calcio in questo momento mi fa girare le balle perché quello che potrebbe fare a livello sociale ed educativo è incredibile, invece non sono ancora riusciti a riconoscere l’omosessualità ad esempio. E poi fanno queste robe sul razzismo un po’ svogliate. Pensate cosa potrebbe fare il calcio per la società".

Sulla foto di Materazzi e Rui Costa che guardano i fumogeni:

"Che sensazione mi dà? Energia sprecata. Io tengo all’Inter perché è l’unica squadra che non gioca per vincere o perdere, ma nel frattempo fa delle cazzate uniche. Io le chiamo ‘interate’. Con la papera di Radu ad esempio ha perso lo scudetto. Poi chissà cosa succederà al prossimo derby, io mi aspetto qualcosa di favoloso. Derby del 2003? Se l’Inter inizia a ricordarsi c’è da piangere o da ridere. L’Inter è sorprendente, quindi anche il derby lo sarà".

Sul cambio di proprietà da Moratti a Zhang:

"Non vedo il problema del cambiamento. Moratti faceva le cose per il suo modo superumano di gestire la squadra e penso che manchi uno così nel calcio. Servirebbe un altro Massimo".

Chi lo vince il derby?

"Finché non ci sarà risultato lo vince l’Inter alla grande, poi per i milanisti a casa mia c’è sempre un piatto di zuppa per consolarsi. Il Milan è la mia seconda squadra, anche questo va detto".